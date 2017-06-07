До 1 июля 2018 года в Кузбассе выдадут 280 тысяч зарплатных карт «Мир». Об этом сообщает пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской области.

Предполагается, что пенсионеры будут получать карты «Мир» по мере окончания срока действия социальной карты, но не позже 1 июля 2020 года. Тем пенсионерам и бюджетникам, которые впервые обратятся в банк за открытием нового счёта, с 1 июля 2017 года такую карту будут выдавать в обязательном порядке.

Действие карты распространяется на всей территории России, включая полуостров Крым. С 1 июля она будет обслуживаться в банкоматах любого банка.

«Мы уже начали выдавать карты «Мир» в школах. Позже эти карты получат работники медицинской сферы», – рассказал Сибдепо представитель одного из крупных банков в Кемерове.

Напомним, национальная платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков на фоне санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.