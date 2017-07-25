До конца года в России ужесточат наказание за незаконную перепланировку

До конца 2017 года в России ужесточат наказание за незаконную перепланировку. Наиболее жестко намерены наказывать собственников нежилых помещений.

«Соответствующие законодательные изменения будут приняты до конца этого года. Будет очень жесткая ответственность за незаконную перепланировку как в жилых помещениях, так и в нежилых», – цитирует ТАСС замминистра строительства и ЖКХ РФ, главного государственного жилищного инспектора Андрея Чибиса.

Он добавил, что также законодательно будет решён вопрос по обеспечению допуска жилищных инспекторов в помещения, где есть подозрения, что в них проводят работы по реконструкции без согласования.