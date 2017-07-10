До конца июля в Кемерове появятся две новые камеры фотовидеофиксации

Два рубежа контроля скоростного режима появятся на улицах Ноябрьской и Пригородной.

В областном центре до конца месяца на улицах Ноябрьской и Пригородной появятся две новые камеры фотовидеофиксации. На сегодняшний день в городе установлены 17 станционных рубежей фиксации нарушений ПДД.

«Электронные инспекторы» будут фиксировать нарушения правил дорожного движения на улицах Ноябрьская и Пригородная. О их работе водителей будут информировать дорожные знаки и разметка», — рассказали в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, до конца текущего года в столице Кузбасса по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» установят ещё восемь камер, которые будут фиксировать нарушения ПДД.