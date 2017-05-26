До шести лет колонии: Госдума ввела уголовную ответственность за создание «групп смерти»

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит уголовную ответственность за создание «групп смерти» в соцсетях, склонение детей к самоубийству и вовлечение их в опасные игры.

Как сообщает «РИА Новости», закон внесла в ГД РФ вице-спикер палаты Ирина Яровая.

Согласно документу, до шести лет колонии ожидает тех, кто занимается побуждением к суициду путём распространения информации о способах его совершения, а также тех, кто склоняет, призывает или содействует самоубийству. От уголовной ответственности можно будет спастись в том случае, если организатор преступной деятельности добровольно её прекратит и будет активно помогать раскрывать и пресекать подобные правонарушения.

Уголовная ответственность также предусмотрена за вовлечение детей и подростков в опасные действия. Речь идёт, например, о проезде на крыше поезда, «зацепинге», «руфинге» или об опасных «играх» типа «Беги или умри». За такое злоумышленника будет ожидать до трёх лет колонии.

Помимо этого, закон ужесточает ответственность по действующей статье УК РФ за доведение до суицида или до покушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или постоянных унижений. Это преступление переводят из категории средней тяжести в категорию тяжких с лишением свободы на срок до шести лет. До восьми лет колонии будет грозить тем, кто совершил это преступление в отношении несовершеннолетнего, беспомощного человека, беременной женщины, двух или более граждан, группой лиц по предварительному сговору, в информационных сетях и при публичном выступлении.

Второй закон, шедший в одном пакете с поправками в УК РФ и также принятый в третьем чтении, обязывает Роскомнадзор или привлечённого им оператора реестра запрещённых сайтов в течение суток информировать полицию о внесении в реестр ресурсов, содержащих информацию о способах самоубийства и с призывами к суициду.