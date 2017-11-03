Экономика
Россия и Мир
Доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых

Доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых

На первое октября 2017 года под управлением компании находилось 147,4 млрд рублей.

За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых. При этом текущая доходность пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения достигла 10,23%.

«Структура инвестиционного портфеля ВТБ Пенсионный фонд стабильна и состоит из финансовых инструментов, которые обеспечивают сохранность пенсионных средств и конкурентоспособную доходность: надежные корпоративные облигации, гособлигации и депозиты банков. Мы прогнозируем, что по итогам года наша доходность вырастет», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

На первое октября 2017 года под управлением компании находилось 147,4 млрд рублей, в том числе 142,7 млрд рублей пенсионных накоплений и 2,9 млрд рублей пенсионных резервов.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Википедия.

Комментарии

Рекомендуем

Вопрос времени

Студенческая атмосфера славных 90-х

Как развлекались студенты в конце прошлого века?
Кинопрокат

«Матильда» — рецензия на фильм

Поздравляем, российский зритель - тебя вновь «развели»!
Гид

Куда сходить на «Ночь искусств» в Кемерове

Приобщаемся к культуре вместе с кемеровскими музеями!
Фоторепортажи

Робот Макс, Оптимус Прайм и Бамблби: фестиваль роботов от «Ростелекома»

28 октября в ТРК «Лапландия» прошёл первый в Кузбассе фестиваль роботов

Сегодня в Кемерове

Популярное