На первое октября 2017 года под управлением компании находилось 147,4 млрд рублей.

За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых. При этом текущая доходность пенсионных резервов в рамках негосударственного пенсионного обеспечения достигла 10,23%.

«Структура инвестиционного портфеля ВТБ Пенсионный фонд стабильна и состоит из финансовых инструментов, которые обеспечивают сохранность пенсионных средств и конкурентоспособную доходность: надежные корпоративные облигации, гособлигации и депозиты банков. Мы прогнозируем, что по итогам года наша доходность вырастет», – прокомментировала генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская.

На первое октября 2017 года под управлением компании находилось 147,4 млрд рублей, в том числе 142,7 млрд рублей пенсионных накоплений и 2,9 млрд рублей пенсионных резервов.