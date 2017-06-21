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Доходы и расходы бюджета на 2017 год в Кузбассе увеличили на 4,4 млрд рубдей

Доходы и расходы бюджета на 2017 год в Кузбассе увеличили на 4,4 млрд рубдей

При этом областной бюджет остался бездефицитным.

В Кузбассе на 58 сессии СНДКО в двух чтениях приняли областной закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Как сообщили в пресс-службе СНДКО, в первом чтении доходы и расходы бюджета увеличили на 3,7 млрд рублей.

«Ко второму чтению проект закона был представлен в новой редакции. Общий объем доходов и расходов увеличен на 696,6 млн рублей», — заявили в пресс-службе.

В результате изменений общие параметры бюджета на 2017 год оказались следующими: размер и доходов, и расходов составил по 114 млрд 551,8 млн рублей.

Текст: Владимир Огурцов.
Фото: https://pixabay.com/

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