Доходы и расходы бюджета на 2017 год в Кузбассе увеличили на 4,4 млрд рубдей
При этом областной бюджет остался бездефицитным.
В Кузбассе на 58 сессии СНДКО в двух чтениях приняли областной закон «О внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Как сообщили в пресс-службе СНДКО, в первом чтении доходы и расходы бюджета увеличили на 3,7 млрд рублей.
«Ко второму чтению проект закона был представлен в новой редакции. Общий объем доходов и расходов увеличен на 696,6 млн рублей», — заявили в пресс-службе.
В результате изменений общие параметры бюджета на 2017 год оказались следующими: размер и доходов, и расходов составил по 114 млрд 551,8 млн рублей.
Фото: https://pixabay.com/