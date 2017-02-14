Древний олимпийский спорт: в Кемерове прошёл Кубок города по панкратиону

В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов.

12 февраля в ГЦС «Кузбасс» состоялся Кубок г. Кемерово по панкратиону. В соревнованиях принимали участие спортсмены старше 20 лет в 9 весовых категориях. За призовые места в двух видах панкратиона — классическом (фулл-контакт) и традиционном (семи-контакт)- боролись 28 мужчин и две женщины. Участники представляли Кемеровскую и Томскую области, Алтайский край.

Соревнования проходили по олимпийской системе – в каждой весовой категории разыгрывались первое, второе и третье место. Поединки длились по пять минут.

Кубок города прошёл в Кемерове во второй раз. Однако девушки приняли участие в соревнованиях впервые.

«Это достаточно зрелищный вид спорта, сочетающий в себе приёмы и навыки силы и ловкости спортсменов – борцов, — рассказал вице-президент по панкратиону и грэпплингу «Федерации спортивной борьбы Кемеровской области» Валерий Турбаба. — Радует увеличение количества участников соревнований. Выражаем огромную благодарность администрации Кемеровской области и города Кемерово за поддержку в проведении чемпионата — и от Федерации спортивной борьбы Кемеровской области, и от спортсменов».

См. также

Первые места завоевали Николай Кокшаров (до 57 кг), Умеджон Наботов (до 62 кг), Халида Зуевич (до 65 кг, женщины), Артыш Комбу (до 66 кг), Андрей Сурин (до 77 кг), Алексей Ракушин (до 84 кг), Константин Мозолев (до 92 кг) и Григорий Пономарев (свыше 100 кг).

Напомним, панкратион – древний олимпийский вид единоборств. Раньше панкратион считался самым оригинальным и трудным состязанием, он сочетал в себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки и болевые приемы, удушения. Разрешалось наносить удары руками, локтями, коленями, ногами и головой, можно было добивать лежащего соперника. В современном виде панкратион стал более безопасным: поединки ограничены по времени, разрешены легкие, удобные и надежные защитные приспособления – шингарды, шлем, капа.

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: Никита Анульев/Сибдепо.

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