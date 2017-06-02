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Душевнобольной жительнице Кузбасса вернули квартиру, которую незаконно продал её брат

Душевнобольной жительнице Кузбасса вернули квартиру, которую незаконно продал её брат

Родственник женщины оформил доверенность от её имени и продал жильё своему сыну.

В Юрге прокурор добился возврата квартиры женщине, которая страдает психическим расстройством. Суд установил, что пострадавшая, находясь в болезненном состоянии, продала своё жильё ещё в марте 2015 года. Брат женщины оформил доверенность от её имени и реализовал двухкомнатную квартиру своему сыну.

Позже жительницу Юрги поместили в психиатрическую больницу в недобровольном порядке. При этом в марте 2017 года её родственники обратились в суд с иском, чтобы выселить бывшую хозяйку из квартиры. По данному факту была проведена проверка.

«Специалисты установили, что на момент оформления доверенности на продажу спорной квартиры, а также на момент совершения сделки женщина не отдавала отчёт своим действиям в силу наличия у неё заболевания», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич, при этом женщина была дееспособной. В настоящее время состояние здоровья жительницы Юрги улучшилось. В итоге доверенность и договор купли-продажи квартиры суд признал недействительными.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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