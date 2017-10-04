Два газопровода провели в Лесную Поляну

В настоящее время технически к газоснабжению можно подключить 37 индивидуальных домовладений.

ООО «Газпром газораспределение Томск» провела в Лесную Поляну два распределительных газопровода, об этом говорится на сайте компании. Технически подключить к газоснабжению специалисты могут 37 зданий.

«Введение в эксплуатацию построенных газопроводов создало условия для газификации жилого сектора и объектов инфраструктуры в строящихся районах Лесной поляны. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств инвестиционной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», — рассказал директор филиала ООО «Газпром газораспределение Томск» в Кемеровской области Евгений Быков.

В настоящее время полностью завершено строительство газопровода до отопительной котельной, которая находится в третьем микрорайоне жилого района Лесная Поляна. В рамках проекта будет проведено отопление в Ботанический сад.

Строительство газопровода осуществлялось в рамках Программы газификации Кемеровской области на 2015-2017 годы.