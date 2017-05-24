Двое кемеровчан проехали на крыше троллейбуса: полиция начала проверку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция начала проверку после того, как в Кемерове двое парней проехали на крыше троллейбуса. Напомним, видео случившегося опубликовали в Сети. По словам представителя «Кемеровской электротранспортной компании», произошедшее могло закончиться трагедией.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают личности участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видео опубликовал житель областного центра, который ранее забрался на опору освещения стадиона «Химик». Фото произошедшего позже также появилось в Сети.