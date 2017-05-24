Новости
Кузбасс
Два кемеровчанина проехали на крыше троллейбуса, полиция начала проверку

Двое кемеровчан проехали на крыше троллейбуса: полиция начала проверку

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Полиция начала проверку после того, как в Кемерове двое парней проехали на крыше троллейбуса. Напомним, видео случившегося опубликовали в Сети. По словам представителя «Кемеровской электротранспортной компании», произошедшее могло закончиться трагедией.

«По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают личности участников инцидента и все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Видео опубликовал житель областного центра, который ранее забрался на опору освещения стадиона «Химик». Фото произошедшего позже также появилось в Сети.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

Комментарии

Рекомендуем

Чтиво

Как выбрать гироскутер и не облажаться

Сибдепо рассказывает, как выбрать «электроласточку» и не нарваться на подделку
Чтиво

«ОКС-Трейд»: место, где производят безопасность

Герои нашего материала работают над тем, чтобы свести опасности подземных глубин к минимуму
Чтиво

6 советов для идеальной свадьбы

В преддверии горячего сезона Сибдепо решил помочь будущим молодожёнам и узнал секреты хорошей свадьбы
Опрос

Лучшая пицца: выбираем номинантов премии Афиши Сибдепо

Сибдепо предлагает читателям составить шорт-лист служб доставки пиццы

Сегодня в Кемерове

Популярное