Два коллекторских агентства «выбивают» долги у кузбассовцев

У региона нет собственных официальных организаций по взысканию долгов.

На территории Кузбасса официально работают два коллекторских агентства. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель УФССП России по Кемеровской области Дмитрий Ткаченко.

«С 1 января 2017 года мы получили надзорную функцию относительно коллекторских организаций. Официально ни одного коллекторского агентства на территории Кемеровской области на зарегистрировано. Однако от граждан нам уже поступило 39 обращений о нарушениях со стороны коллекторов», – рассказал Дмитрий Ткаченко.

По его словам, кузбасских приставов о своей деятельности уведомили два коллекторских агентства. Официально они зарегистрированы в Москве.

Главный судебный пристав региона добавил, что в основном кузбассовцы жалуются на звонки от коллекторов.

«Например, мать двоих детей из Киселёвска рассказала, что никогда не была должником, не брала кредитов. Однако родственник взял деньги в долг и указал в анкетных данных её телефон. Теперь ей звонят с угрозами. Например, спрашивают, где она оставила своих детей и не боится ли идти домой одна», – пояснил Дмитрий Ткаченко.

Он отметил, что шесть из 39 обращений кузбасское УФССП России переслало по подведомственности в другие регионы. Остальные жалобы находятся на рассмотрении.

Ранее Сибдепо сообщал, что Кемеровская область вошла в число регионов с самыми сильными антиколлекторскими настроениями.