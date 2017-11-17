Два муниципалитета Кузбасса получили дополнительную технику для снегоуборочных работ

Кемеровский район и Ленинск-Кузнецкий получили дополнительно по дорожному автомобилю для снегоуборочных работ. Ключи компаниям, работающим в этих муниципалитетах, вручил замгубернатора Дмитрий Кудряшов.

Как рассказали Сибдепо в кузбасском департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса, обе машины находились на балансе областного аварийно-восстановительного отряда. Территориям их передали для повышения эффективности круглогодичного содержания улично-дорожной сети, прежде всего, во время снегопадов.

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Эти машины будут использовать зимой для скоростной и патрульной очистки дорожного полотна от снега, удаления наледи и посыпки противогололёдными материалами, а летом – для мойки, поливки, очистки улиц от грязи и пыли, полива кустарников, деревьев и газонов.

Вручая технику, заместитель губернатора отметил, что Кузбасс успешно справился с прошедшими на этой неделе снегопадами и готов к морозной и снежной зиме. До конца года парк областного отряда пополнится шестью единицами техники – экскаватором-погрузчиком, трактором, аварийной машиной для перевозки людей и оборудования, тремя КамАЗами (тягачом, самосвалом и машиной с краном-манипулятором).

По данным ИДЦ ЖКХ Кузбасса, сегодня на очистке трасс заняты 2,3 тыс. человек и 1,1 тыс. единиц техники.