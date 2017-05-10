Два новых клипа автора хита Gangnam Style за сутки собрали в Сети 2 миллиона просмотров

Южнокорейский исполнитель и автор песен Пак Чэ Сан, известный под псевдонимом PSY, 10 мая опубликовал в Сети два новых видеоклипа. За сутки ролики набрали в сумме более двух миллионов просмотров.

Клипы появились на официальном YouTube-канале исполнителя, который известен, прежде всего, по культовой песне Gangnam Style.

Песня I LUV IT записана совместно с южнокорейским певцом Zico, пишет портал Domsovet. В съёмках видеоклипа принял участие японский комик и исполнитель хитов Pen-Pineapple-Apple-Pen и I like OJ Пико-Таро. Также в ролике снялся знаменитый актер Ли Бён Хон – исполнитель ролей в фильмах «Бросок кобры», «Я видел дьявола», «Великолепная семёрка» и других.

В танцевальном ролике на песню New Face «засветилась» участница знаменитой k-pop группы A Pink Наын.

Как отмечает издание, песни I LUV IT и New Face вошли в восьмой полноформатный альбом PSY. Он включает в себя 10 песен, большая часть из которых представляет собой творческие коллаборации с разными музыкантами.

Клип Gangnam Style за прошедшие с момента выпуска три года посмотрели почти три миллиарда раз. Он поставил четыре рекорда в «Книге рекордов Гиннесса» и стал самым просматриваемым видео за первые 24 часа в режиме онлайн.