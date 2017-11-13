Два объекта «Аквамаркета» в Кузбассе продали на аукционе за 32 млн рублей

Два объекта ООО «Аквамаркет» в Белове продали на аукционе. По данным газеты «Коммерсантъ», с молотка ушли нежилое трёхэтажное здание площадью 2,2 тыс. кв. м и участок 1,08 тыс. кв. м, а также нежилое двухэтажное здание в 0,99 тыс. кв. м.

Первый объект приобрели за 21,1 млн руб. при стартовой цене в 35,38 млн. Второй же купили за 11,8 млн руб. Изначально его стоимость составляла 17,6 млн руб. При этом торги по двум зданиями площадью 994 кв. м и 960 кв. м в Кемерове и Мысках признали несостоявшимися.

Напомним, что в январе 2016 года создателя и владельца «АкваGroup» Константина Яковлева признали банкротом. Основные активы «АкваGroup» сосредоточены в сфере розничной торговли. В составе компании работали супермаркеты «Акватория» и «Знак качества», дискаунтеры «Экономька», а также предприятия по производству продуктов и торгово-развлекательные центры.