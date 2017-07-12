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Две машины кемеровского адвоката сожгли на Металлплощадке

Две машины кемеровского адвоката сожгли на Металлплощадке

ЧП произошло в ночь на среду, 12 июля.

В Кемеровском районе в посёлке Металлплощадка около двух часов ночи на улице Западной горели три автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара стал поджог двух автомобилей.

«В результате пожара пострадали три машины: Subaru Forester, Volkswagen Touareg и Opel. У Subaru выгорел моторный отсек, обгорели салон и колёса , а также обгорело лакокрасочное покрытие, у Volkswagen обгорел моторный отсек, а у Opel — лакокрасочное покрытие», — рассказали Сибдепо в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

В ликвидации пожара принимали участие четыре человека и одна единица спецтехники. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как рассказал Сибдепо осведомлённый источник, два автомобиля — Subaru и Volkswagen — принадлежат кемеровскому адвокату Егору Тюппа. Владелец третьей машины устанавливается.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: http://devyatka.ru

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