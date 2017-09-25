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Две трети россиян не имеют никаких денежных накоплений

Две трети россиян не имеют никаких денежных накоплений

По данным соцопроса ВЦИОМ, сбережения на «чёрный день» есть только у 36% населения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что на «чёрный день» средства откладывает только треть россиян — 36% от общего количества населения. Большинство жителей нашей страны вообще не имеют никаких накоплений, об этом сообщают «Известия».

74% россиян из числа тех, кто всё-таки откладывает деньги, держат свои средства в банке. 22% населения считаю, что надёжнее хранить накопления дома. При этом большинство респондентов отметили, что значительными накоплениями можно считать средства, которые превышают сумму в 390 тысяч рублей.

32% опрошенных заявили, что если бы они потеряли работы, смогли бы целый год жить на накопленные средства, а 29% респондентов отметили, что боятся терять работу, потому что своей жизни без неё не представляют.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pxhere.com

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