Две трети россиян не имеют никаких денежных накоплений

По данным соцопроса ВЦИОМ, сбережения на «чёрный день» есть только у 36% населения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что на «чёрный день» средства откладывает только треть россиян — 36% от общего количества населения. Большинство жителей нашей страны вообще не имеют никаких накоплений, об этом сообщают «Известия».

74% россиян из числа тех, кто всё-таки откладывает деньги, держат свои средства в банке. 22% населения считаю, что надёжнее хранить накопления дома. При этом большинство респондентов отметили, что значительными накоплениями можно считать средства, которые превышают сумму в 390 тысяч рублей.

32% опрошенных заявили, что если бы они потеряли работы, смогли бы целый год жить на накопленные средства, а 29% респондентов отметили, что боятся терять работу, потому что своей жизни без неё не представляют.