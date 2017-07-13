Две выпускницы из Кузбасса получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Екатерина Вяткина из Междуреченска получила высший балл по русскому языку и химии, Полина Левич из Прокопьевска — по русскому языку и литературе.

Две кузбасские выпускницы — Екатерина Вяткина из Междуреченска и Полина Левич из Прокопьевска — получили 100 баллов на ЕГЭ-2017 сразу по двум предметам. Об этом 13 июля журналистам рассказали на пресс-конференции в областной администрации.

«Екатерина Вяткина из гимназии №24 получила высший балл по русскому языку и химии, а Полина Левич из школы №32 — по русскому языку и литературе», — рассказала директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

Ранее Сибдепо сообщал о том, как был проведен ЕГЭ в 2017 году. Напомним, как рассказал начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов, в этом году вырос средний балл ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике и истории. Увеличилось количество выпускников, получивших от 85 до 100 баллов на ЕГЭ. Всего было 106 стобалльных работ.

Не справился с ЕГЭ по двум обязательным предметам только один человек. Еще 142-ум выпускникам оказался не под силу экзамен по одному из обязательных предметов. 40 человек будут пересдавать осенью.