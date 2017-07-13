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Две выпускницы из Кузбасса получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Две выпускницы из Кузбасса получили 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам

Екатерина Вяткина из Междуреченска получила высший балл по русскому языку и химии, Полина Левич из Прокопьевска — по русскому языку и литературе.

Две кузбасские выпускницы — Екатерина Вяткина из Междуреченска и Полина Левич из Прокопьевска — получили 100 баллов на ЕГЭ-2017 сразу по двум предметам. Об этом 13 июля журналистам рассказали на пресс-конференции в областной администрации.

«Екатерина Вяткина из гимназии №24 получила высший балл по русскому языку и химии, а Полина Левич из школы №32 — по русскому языку и литературе», — рассказала директор областного центра мониторинга качества образования Ольга Шитова.

Ранее Сибдепо сообщал о том, как был проведен  ЕГЭ в 2017 году. Напомним, как рассказал начальник областного департамента образования и науки Артур Чепкасов, в этом году вырос средний балл ЕГЭ по русскому языку, физике, химии, информатике и истории. Увеличилось количество выпускников, получивших от 85 до 100 баллов на ЕГЭ. Всего было 106 стобалльных работ.

Не справился с ЕГЭ по двум обязательным предметам только один человек. Еще 142-ум выпускникам оказался не под силу экзамен по одному из обязательных предметов. 40 человек будут пересдавать осенью.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://ege75.ru/

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