Две жительницы Кузбасса борются за титул «Королева Рунета»

Две жительницы Кемеровской области борются за титул «Королева Рунета России 2018». Красавицы вышли в финальный всероссийский этап. И сегодня на официальном сайте организаторы запустили онлайн-голосование.

Во всероссийский финал конкурса красоты «Королева Рунета России 2018» вышли 12 участниц из разных городов России. Среди них – две жительницы Кузбасса.

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За титул королевы борются 27-летняя Альбина Мустафа и 30-летняя Нина Боталова. Обе девушки представляют Междуреченск.

«О «Королеве Рунета» я узнала от своей хорошей знакомой. Решила впервые принять участие в конкурсе красоты. До этого в принципе не участвовала в конкурсах. Заполнила анкету, попала в четвертьфинал, затем было СМС-голосование. Так я оказалась в полуфинале. Думаю, у меня есть все шансы на победу. Я – искренняя, открытая, любящая мама и жена, поэтому достойна победы», – рассказала Сибдепо Нина Боталова.

Каждая полуфиналистка на суд жюри и зрителей представила видеовизитку.

«Я считаю, что мама троих детей не должна ограничиваться бытовыми и повседневными проблемами и заботами. А поскольку меня влечёт всё новое и интересное, этот конкурс – ещё одна возможность получить яркие эмоции. Оцениваю свои шансы на 100% и хочу победить!» – отмечает Альбина Мустафа.

По результатам онлайн-голосования в финал пройдут 5 участниц, которые наберут наибольшее количество голосов.

«Затем уже они будут бороться за промежуточный титул самой красивой мамы России, а также – титул самой красивой русскоязычной мамы планеты на этапе «Королева Рунета 2018»», – рассказали организаторы конкурса.

Во всероссийском интернет-конкурсе красоты «Королева Рунета» участвуют замужние женщины, которые имеют не менее одного ребёнка. Победительницы получают подарки, а также возможность участвовать в пресс-конференциях и фотосессиях.

Поддержать кузбасских красавиц можно на официальном сайте конкурса.