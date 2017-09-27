Две жительницы Кузбасса борются за титул «Королева Рунета»
Организаторы конкурса красоты объявили о начале финального народного голосования российского этапа.
Две жительницы Кемеровской области борются за титул «Королева Рунета России 2018». Красавицы вышли в финальный всероссийский этап. И сегодня на официальном сайте организаторы запустили онлайн-голосование.
Во всероссийский финал конкурса красоты «Королева Рунета России 2018» вышли 12 участниц из разных городов России. Среди них – две жительницы Кузбасса.
За титул королевы борются 27-летняя Альбина Мустафа и 30-летняя Нина Боталова. Обе девушки представляют Междуреченск.
«О «Королеве Рунета» я узнала от своей хорошей знакомой. Решила впервые принять участие в конкурсе красоты. До этого в принципе не участвовала в конкурсах. Заполнила анкету, попала в четвертьфинал, затем было СМС-голосование. Так я оказалась в полуфинале. Думаю, у меня есть все шансы на победу. Я – искренняя, открытая, любящая мама и жена, поэтому достойна победы», – рассказала Сибдепо Нина Боталова.
Каждая полуфиналистка на суд жюри и зрителей представила видеовизитку.
«Я считаю, что мама троих детей не должна ограничиваться бытовыми и повседневными проблемами и заботами. А поскольку меня влечёт всё новое и интересное, этот конкурс – ещё одна возможность получить яркие эмоции. Оцениваю свои шансы на 100% и хочу победить!» – отмечает Альбина Мустафа.
По результатам онлайн-голосования в финал пройдут 5 участниц, которые наберут наибольшее количество голосов.
«Затем уже они будут бороться за промежуточный титул самой красивой мамы России, а также – титул самой красивой русскоязычной мамы планеты на этапе «Королева Рунета 2018»», – рассказали организаторы конкурса.
Во всероссийском интернет-конкурсе красоты «Королева Рунета» участвуют замужние женщины, которые имеют не менее одного ребёнка. Победительницы получают подарки, а также возможность участвовать в пресс-конференциях и фотосессиях.
Поддержать кузбасских красавиц можно на официальном сайте конкурса.