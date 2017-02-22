Ранее в Алтайском крае перекрыли федеральные трассы и региональные дороги из-за снежного коллапса.

Движение автобусов из Кузбасса в Белокуриху возобновили. Напомним, 21 февраля в Алтайском крае перекрыли дороги из-за непогоды. В регионе ввели режим ЧС. Из-за этого кузбассовцы не смогли уехать в город-курорт.

«Сегодня рейсы по маршруту №658 «Кемерово – Новокузнецк – Белокуриха» и №702 «Новокузнецк – Белокуриха» отправились вовремя», – рассказала Сибдепо специалист по маркетингу ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» Диния Аюпова.

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По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, 22 февраля открыли движение на региональных дорогах К-05 «Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области» и К-11 «Бийск – Карабинка – граница республики Алтай», а также на федеральных трассах.

На расчистке дорог от снега работают 218 единиц техники. При этом по-прежнему перекрыто 1095 км региональных дорог.