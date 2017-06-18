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Двое кемеровчан устроили 100-километровый заплыв по Томи

Двое кемеровчан устроили 100-километровый заплыв по Томи

Представители спортивно-патриотического клуба «Суворовец» плывут из Кемерова в Юргу.

Двое кемеровчан из спортивно-патриотического клуба «Суворовец» устроили 100-километровый заплыв по Томи. Вечером 16 июня они отправились по реке из Кемерова в Юргу.

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«Сегодня вечером мы планируем завершить марафон, то есть на него у нас уйдёт чуть более двух дней. Его посвятили Году экологии, а также здоровому образу жизни. Вода комфортная. Мы плывём вдвоём, у нас есть лодка, периодически меняемся через 1,5 – 2 часа. Плывём эстафетой – у меня получится в сумме около 40 км, а у Игоря – 60 км», – рассказала Сибдепо председатель «Суворовца» Алина Цыпленкова.

Собеседник издания добавила, что в среднем, их скорость составляет 5 км/ч. Об участника марафона являются чемпионами России по аквайс-спорту (закаливание и спортивное зимнее плавание, – прим. Сибдепо). Такой марафон, по её словам, в Кузбассе проходит впервые.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / "СУВОРОВЕЦ" спортивно-патриотический клуб.

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