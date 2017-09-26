Двое кузбассовцев натравили на знакомую стаффордширского терьера и оказались за решёткой

В Киселёвске суд вынес обвинительный приговор двоим прокопчанам, которые натравили на 36-летнюю женщину стаффордширского терьера с целью ограбить её. В тот день молодые люди (23 и 21 год) отмечали день рождения одного из них. Когда у мужчин закончились деньги на алкоголь, они решили позвонить знакомой, чтобы та пришла к ним, а они её ограбили.

«Инициатор преступления позвонил женщине и договорился с ней о встрече. Когда горожанка пришла в условленное место, один из подельников схватил её за капюшон одежды и оттащил за угол дома. Налетчики потребовали отдать им деньги и ценные вещи, но получили отказ. Тогда хозяин собаки отдал животному команду «Взять!», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Испугавшись за свою жизнь, потерпевшая отдала злоумышленникам 500 рублей и мобильный телефон, а позднее обратилась в полицию за помощью. Подозреваемых задержали, в отношении них возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал мужчин виновными. Один из них получил наказание в виде четырёх лет лишения свободы, а второй — 3,5 года. Оба они будут отбывать наказание в колонии общего режима.