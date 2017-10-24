Двое кузбассовцев стали номинантами конкурса «Добровольцы России»

В России стартовало народное голосование во всероссийском конкурсе «Доброволец2017». Среди номинантов оказались двое жителей Кемеровской области – кемеровчанин Артур Покатилов и жительница Гурьевска Елена Свинцова. Всего в конкурсе представлено 16 номинаций, в каждой из которых по 10 участников.

Артур Покатилов представляет Кузбасс в номинации «Волонтёрство в чрезвычайных ситуациях». Артур является комондиром поисково-спасательного отряда «Спасатель» Кемеровского ГСХИ. Он вместе с другими ребятами помогает сотрудникам МЧС искать пропавших людей на территории нашего региона. Артур участвовал в том числе в поисках без вести пропавшего 10-летнего жителя Тайги, тело которого он обнаружил в русле реки.

Артур Покатилов.

Елена Свинцова представляет нашу область в номинации «Серебряное волонтёрство». В настоящее время она является методистом МАОУ ДОД ЦДОД города Гурьевска. Елена участвовала в очистке береговой зоны реки Нарышевка, где три года назад из-за аварийности снесли спортивные турники. При участии Елены в городе с берегов реки вывезли четыре тонны мусора, а также там посадили 53 сосны. Жительница Гурьевска планирует реализовать проект по строительству детской и спортивной площадки на территории своего города.

Елена Свинцова.

Для того чтобы поддержать номинантов из Кузбасса, нужно проголосовать во всех 16 номинациях за одного из участников, в том числе за Артура Покатилова и Елену Свинцову. Затем необходимо нажать на кнопку «завершить голосование», после чего ввести свой номер телефона. После этого на мобильный телефон придёт SMS-сообщение с кодом, необходимым для завершения голосования. Данная операция бесплатна для голосующих, она мешает искусственно накручивать баллы. Голосование продлится до 10 ноября включительно. С одного номера проголосовать можно только один раз.