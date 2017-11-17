Двое кузбассовцев устроили в поле фаер-шоу по пути на дискотеку

16 ноября в дежурную часть полиции из села Карагайла поступил сигнал о возгорании сена, принадлежащего местному жителю. В результате пожара были уничтожены 10 рулонов сена на общую сумму около 10 000 рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По оценке экспертов, причиной возгорания стал умышленный поджог.

Вскоре сотрудники полиции задержали подозреваемых – двух жителей Киселевска 16 и 18 лет. Молодые люди рассказали, что по пути на дискотеку в Белово они остановились отдохнуть. Заметив сложенные на телеге рулоны сена, парни подожгли их, что проверить, насколько сильно они будут гореть.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, им грозит до 5 лет лишения свободы.