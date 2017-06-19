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Двое пьяных кузбассовцев до смерти избили 16-летнего подростка

Двое пьяных кузбассовцев до смерти избили 16-летнего подростка

В отношении жителей Берёзовского правоохранители возбудили уголовное дело.

Двое жителей Берёзовского Кемеровской области до смерти избили 16-летнего подростка. Как установили следователи, 18-летние обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретили на улице четверых знакомых подростков. С одним из них у злоумышленников произошёл словесный конфликт. В результате они избили 16-летнего потерпевшего.

«Угрожая физической расправой, они отобрали у подростков сотовые телефоны, а затем заставили всех пройти на дачный участок одного из обвиняемых. Там они продолжили избивать подростка, с которым у них произошёл конфликт, остальных заставили работать на огороде. Избив потерпевшего до смерти, обвиняемые решили скрыть следы преступления», – рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Сначала они хотели закопать тело в земле, однако позже сбросили его в сливную яму на садовом участке. В это время остальные подростки смогли убежать. Дома они рассказали о произошедшем.

Правоохранители задержали подозреваемых на месте преступления. Установлено, что ранее они привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемые вину признают частично, пытаются переложить ответственность друг на друга.

Как рассказала Сибдепо знакомая погибшего подростка, он учился в ГПОУ «Берёзовский политехнический техникум». По словам собеседницы издания, злоумышленники до смерти избили парня ночью 16 июня.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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