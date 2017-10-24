Двоих кемеровчан осудили за обвинение горожан в педофилии и вымогательстве денег

В мае 2015 года сотрудники уголовного розыска задержали двух кемеровчан, которые подозревались в обвинении горожан в педофилии и вымогательстве от них денег. Злоумышленники попросили приятельницу зарегистрироваться на сайте знакомств, она соглашалась на свидания с мужчинами в возрасте от 26 до 32 лет. Затем подозреваемые окружали мужчину и свою знакомую, и обвиняли горожанина в педофилии, утверждая, что девушка не совершеннолетняя. Разным мужчинам они говорили, что их знакомой от 13 до 17 лет, хотя на самом деле ей было 19.

«Происходящее один из фигурантов снимал на видео. Обвиняемые так запугивали своих жертв, что те сами подтверждали на камеру правдивость всех обвинений в педофилии», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Затем эта запись была главной уликой, с помощью которой они вымогали деньги. В случае отказа подозреваемые грозили выложить видео в Сеть или передать знакомым. Каждый раз злоумышленники брали со своих жертв разные суммы – от 15 до 70 тысяч рублей. Некоторые горожане покупали вымогателям дорогие телефоны. В последнем случае мужчина отказался платить злоумышленникам, за что его избили и отняли все ценные вещи.

Суд приговорил кемеровчан к 2,5 и 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также злоумышленники должны выплатить потерпевшим 130 тысяч рублей в качестве морального ущерба. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.