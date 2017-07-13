Двух 16-летних кемеровчанок осудили за то, что они похитили продукты ради группы в соцсети

Двух 16-летних кемеровчанок осудили за покушение на открытое хищение имущества группой лиц по предварительному сговору.

Если говорить проще, то девочек оштрафовали за то, что они попытались похитить продукты из магазина ради группы в социальной сети.

Дело было так: по весне подростки нашли в соцсети группу, участники которой сначала похищают из магазинов товары, а потом публикуют их фото в Интернете. Девочки захотели вступить туда, однако для этого им нужно было самим что-то украсть.

Кемеровчанки решили выполнить это условие и пошли в ближайшую к дому торговую точку. С прилавка они забрали алкогольные коктейли и пару плиток шоколада. Остаться незамеченными у подростков не получилось: администратор увидела их и бросилась вдогонку. Жительницы областного центра забежали в парикмахерскую с целью перепрятать краденое, однако администратор догнала их и вызвала полицию.

«Девочки воспитываются в полных семьях, до случая в магазине обе имели абсолютно положительную характеристику, — сообщила Сибдепо старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. — Теперь же несовершеннолетние испортили себе жизнь, потому что сейчас у них есть судимость за покушение на тяжкое преступление, которая закроет им дороги во все приличные учреждения. Девочкам не нужен был шоколад, они не голодали, просто хотели попасть в эту группу. Это было своего рода озорство».

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, при назначении наказания суд учёл то обстоятельство, что кемеровчанки совершили преступление из корыстных побуждений со «стремлением утвердить себя в группе и не отставать от её участников». В итоге им смягчили наказание. Обе получили по 10 тысяч рублей штрафа.