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Двух без вести пропавших в Кузбассе женщин нашли мёртвыми

Двух без вести пропавших в Кузбассе женщин нашли мёртвыми

Ольгу Гульалиеву разыскивали с 26 сентября, а Марию Герасимову – с 22 октября.

В Кузбассе двух без вести пропавших женщин нашли мёртвыми. Об этом сообщили в официальном сообществе кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры прекратили поиски Ольги Гульалиевой, которую с 26 сентября разыскивали в Новокузнецке. Также представители «Лизы Алерт» рассказали о смерти Марии Герасимовой, которая 22 октября пропала в селе 1-й Бенжереп Новокузнецкого района.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины смертей жительниц Кемеровской области.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: pixabay.com.

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