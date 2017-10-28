Двух без вести пропавших в Кузбассе женщин нашли мёртвыми

Ольгу Гульалиеву разыскивали с 26 сентября, а Марию Герасимову – с 22 октября.

В Кузбассе двух без вести пропавших женщин нашли мёртвыми. Об этом сообщили в официальном сообществе кузбасского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтёры прекратили поиски Ольги Гульалиевой, которую с 26 сентября разыскивали в Новокузнецке. Также представители «Лизы Алерт» рассказали о смерти Марии Герасимовой, которая 22 октября пропала в селе 1-й Бенжереп Новокузнецкого района.

Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины смертей жительниц Кемеровской области.