Двух кузбассовцев будут судить за убийство родителей одного из них

В Кемеровской области перед судом предстанут два жителя Таштагольского района 17 и 18 лет за убийство родителей одного из них. В зависимости от роли каждого в совершении преступления, их будут судить по трём статьям: «Убийство двух лиц», «Угон автомобиля группой лиц по предварительному сговору» и «Подстрекательство и пособничество в совершении убийства двух лиц».

По версии следствия, в октябре 2016 года 17-летний подросток распивал алкоголь вместе с 18-летним приятелем, которому рассказал о плохих отношениях с родителями. Спустя непродолжительное время он предложил знакомому убить своих мать и отчима. Подросток закрыл во дворе собаку, чтобы его друг мог спокойной пройти в их дом, а также показал, где лежит гвоздодёр, которым и были убиты потерпевшие.

«Хозяева уже спали, в комнате было темно. Их сын освещал помещение, направив фонарь в потолок, а 18-летний обвиняемый наносил гвоздодёром удары потерпевшим по голове. После совершения преступления на автомашине отчима они уехали в Новокузнецк, где катались по городу, пока водитель не справился с управлением и они не перевернулись», — рассказали в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Подозреваемые сняли с себя верхнюю одежду и сожгли её вместе с мобильными телефонами. Охранники, рядом стоящего предприятия заметили их, дали денег на автобус, а после это позвонили в полицию и сообщили о брошенной на обочине машине.

К этому моменту у сотрудников полиции уже были ориентировки на парней. За помощью в правоохранительные органы обратилась мать 18-летнего подозреваемого. Она пришла домой к родителям друга своего сына, когда потеряла последнего (не пришёл ночевать домой) и увидела в окно, что те неестественно лежат на кровати. Женщина сообщила об этом в дежурную часть. Прибывшие по адресу полицейские обнаружили тела 43-летнего мужчины и 44-летней женщины с многочисленными травмами головы.

В центре Новокузнецка полицейские увидели парней без верхней одежды и задержали их для установления личности. Позднее 17-летний юноша признал свою вину и активно сотрудничал со следствием, а вот 18-летний парень отказался от своих первоначальных показаний и перестал взаимодействовать с полицией. Примечательно, что оба кузбассовца имели положительные характеристики, ранее судимы не были.

В рамках расследования уголовного дела следователи провели 19 судебных экспертиз и допросили 20 человек. Оба обвиняемых признаны вменяемыми, они отдавали отчёт своим действиям в момент совершения преступлений.

В настоящее время уголовное дело в отношении них вместе с обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего разбирательства по существу.