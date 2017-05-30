Двум рецидивистам из Кузбасса предъявили обвинение в убийстве 27-летней девушки

Двум жителям Ленинска-Кузнецкого предъявили обвинение в разбое и убийстве 27-летней девушки.

Злоумышленники напали на свою жертву вечером 21 апреля 2017 года. Потерпевшая шла по дороге, разговаривая по телефону со своим молодым человеком. Увидев, что ей навстречу идут двое мужчин, она сказал об этом своему возлюбленному. Через пару мгновений раздались крики девушки, связь прервалась. Собеседник быстро позвонил родителям подруги и попросил их пойти навстречу своей дочери.

«Зная, каким маршрутом дочь возвращается домой с работы, родственники побежали её искать. На тропинке заметили разбитый сотовый телефон дочери, а затем в кустах нашли потерпевшую, она была в бессознательном состоянии. Врачи «скорой» констатировали смерть девушки», — сообщили в пресс-службе областного СУ СК РФ.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемых. Выяснилось, что они до смерти избили свою жертву молотком по голове. Её сумку они выбросили, поскольку денег там не было. После убийства злоумышленники уехали к родственникам в Новокузнецк.

Нападавшие оказались ранее неоднократно судимыми. Познакомились они в колонии. После освобождения решили вместе совершать преступления.

Сейчас рецидивисты находятся под стражей. Мужчины в возрасте 25 и 53 лет дают противоречивые показания, перекладывая вину друг на друга.