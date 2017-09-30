Джон Сноу Vs Король Ночи: в Новокузнецке прошёл субботник с персонажами из «Игры престолов»

30 сентября в Новокузнецке прошёл тематический субботник с персонажами из «Игры престолов». Мероприятие в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» и Больших Зелёных Игр «Сделаем!» – 2017 состоялось на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района города.

#сделаем в стиле #играпрестолов прошла просто супер!!!🙀 A post shared by Olya Pal'yanova (@olya_palyanova) on Sep 30, 2017 at 1:17am PDT

Ранее Сибдепо сообщал, что все участники субботника разделились на команды. Их руководителями стали Король Ночи, Джон Сноу, Джейме Ланнистер, Тормунд, Дейнерис Таргариен и Яра Грейджой. В итоге великие дома Вестероса сразились с «белыми ходоками» – мусором.

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«Вы слишком долго не верили в нас, но мы пришли. Мусора в вашем городе стало очень много. Теперь мы набрали полную силу. Скоро наступят хаос, мрак и холод», – сказал во время мероприятия Король Ночи.

Ему ответили, что этого никогда не произойдёт, потому что все встанут «на битву против зла плечом к плечу».

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