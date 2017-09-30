Джон Сноу Vs Король Ночи: в Новокузнецке прошёл субботник с персонажами из «Игры престолов»
Тематическое мероприятие состоялось на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района города.
30 сентября в Новокузнецке прошёл тематический субботник с персонажами из «Игры престолов». Мероприятие в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» и Больших Зелёных Игр «Сделаем!» – 2017 состоялось на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района города.
Ранее Сибдепо сообщал, что все участники субботника разделились на команды. Их руководителями стали Король Ночи, Джон Сноу, Джейме Ланнистер, Тормунд, Дейнерис Таргариен и Яра Грейджой. В итоге великие дома Вестероса сразились с «белыми ходоками» – мусором.
«Вы слишком долго не верили в нас, но мы пришли. Мусора в вашем городе стало очень много. Теперь мы набрали полную силу. Скоро наступят хаос, мрак и холод», – сказал во время мероприятия Король Ночи.
Ему ответили, что этого никогда не произойдёт, потому что все встанут «на битву против зла плечом к плечу».
«Подобные тематические субботники на Байдаевских карьерах молодёжная организация НкАЗа при поддержке городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов организует уже 5-й год подряд. Первый раз это была «Пиратская уборка», затем – «Стражи галактики», потом – «Супергеройская», в прошлом году – «Nano-субботник», в этот раз выбрали тему «Игры престолов», – пояснил Сибдепо участник субботника Антон Василенко.