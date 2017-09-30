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Джон Сноу Vs Король Ночи: в Новокузнецке прошёл субботник с персонажами из «Игры престолов»

Джон Сноу Vs Король Ночи: в Новокузнецке прошёл субботник с персонажами из «Игры престолов»

Тематическое мероприятие состоялось на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района города.

30 сентября в Новокузнецке прошёл тематический субботник с персонажами из «Игры престолов». Мероприятие в рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Россия» и Больших Зелёных Игр «Сделаем!» – 2017 состоялось на Байдаевских карьерах Орджоникидзевского района города.

#сделаем в стиле #играпрестолов прошла просто супер!!!🙀

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Ранее Сибдепо сообщал, что все участники субботника разделились на команды. Их руководителями стали Король Ночи, Джон Сноу, Джейме Ланнистер, ТормундДейнерис Таргариен и Яра Грейджой. В итоге великие дома Вестероса сразились с «белыми ходоками» – мусором.

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«Вы слишком долго не верили в нас, но мы пришли. Мусора в вашем городе стало очень много. Теперь мы набрали полную силу. Скоро наступят хаос, мрак и холод», – сказал во время мероприятия Король Ночи.

Ему ответили, что этого никогда не произойдёт, потому что все встанут «на битву против зла плечом к плечу».

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«Подобные тематические субботники на Байдаевских карьерах молодёжная организация НкАЗа при поддержке городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов организует уже 5-й год подряд. Первый раз это была «Пиратская уборка», затем – «Стражи галактики», потом – «Супергеройская», в прошлом году – «Nano-субботник», в этот раз выбрали тему «Игры престолов», – пояснил Сибдепо участник субботника Антон Василенко.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: instagram.com / anton.vasilenko.
Фото: Антон Василенко, instagram.com / olya_palyanova.

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