Эдита Пьеха поздравит кемеровчан со 100-летием города

14 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт концерт певицы Эдиты Пьехи. Он будет приурочен к 100-летнему юбилею областной столицы. Однако приобрести билеты на выступление, скорее всего, не получится.

«Концерт будет закрытым, по специальным приглашениям, которые уже разосланы. Программа выступления ещё обсуждается», — отметили в филармонии.

Напомним, Эдита Пьеха уже приезжала в Кузбасс. Последний раз певица посещала областную столицу в 2010 году. Тогда она рассказала зрителям, что в её семье были шахтёры — её отец, мать и брат работали на шахте.

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица и актриса. Эдита Станиславовна имеет звание Народной артистки СССР и Почётного шахтёра Кузбасса. Самые известные песни Эдиты Пьехи: «Сосед», «Это здорово», «Песня остаётся человеком», «Вот и лето пришло».