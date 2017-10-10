Культура
Кузбасс
Эдита Пьеха поздравит кемеровчан со 100-летием города

Эдита Пьеха поздравит кемеровчан со 100-летием города

Концерт Эдиты Пьехи состоится 14 ноября.

14 ноября в Государственной филармонии Кузбасса пройдёт концерт певицы Эдиты Пьехи. Он будет приурочен к 100-летнему юбилею областной столицы. Однако приобрести билеты на выступление, скорее всего, не получится.

«Концерт будет закрытым, по специальным приглашениям, которые уже разосланы. Программа выступления ещё обсуждается», — отметили в филармонии.

Напомним, Эдита Пьеха уже приезжала в Кузбасс. Последний раз певица посещала областную столицу в 2010 году. Тогда она рассказала зрителям, что в её семье были шахтёры — её отец, мать и брат работали на шахте.

Эдита Пьеха — советская и российская эстрадная певица и актриса. Эдита Станиславовна имеет звание Народной артистки СССР и Почётного шахтёра Кузбасса. Самые известные песни Эдиты Пьехи: «Сосед», «Это здорово», «Песня остаётся человеком», «Вот и лето пришло».

Текст: Анастасия Прокудина.
Фото: interessant.ru.

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