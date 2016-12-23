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Егеря не обнаружили следов зверя в Кемеровском районе, где животное напало на мужчину

Егеря не обнаружили следов зверя в Кемеровском районе, где животное напало на мужчину

Как полагают в администрации района, на кемеровчанина напала собака.

Егеря не обнаружили следов зверя в Кемеровском районе, где животное напало на мужчину. Напомним, что в результате инцидента, который произошёл возле посёлка Солнечный, житель областного центра попал в реанимацию.

«Вчера возле Солнечного работали егеря и охотоведы. Они изучали территорию, разбив её по квадрам. В результате никаких следов хищного зверя не обнаружили. Основная версия остаётся той же – на мужчину напала собака, которая, возможно, сбежала с подворья», – рассказали Сибдепо в пресс-службе администрации Кемеровского района.

Собеседница издания отметила, что после этого не было зафиксировано случаев нападения животного на сельчан. При этом по просьбам жителей Солнечного, водитель школьного автобуса продолжает забирать детей от дома, а не с остановки, как раньше.

Как пояснил онлайн-журналу источник в медицинских кругах, пострадавший мужчина по-прежнему находится в больнице в реанимации.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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