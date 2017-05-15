Экс-директору Новокузнецкого муниципального банка продлили арест

Судебное разбирательство по уголовному делу Александра Павлова возобновили после его болезни.

Экс-директору Новокузнецкого муниципального банка Александру Павлову продлили арест. Ранее судебное разбирательство по уголовному делу в отношении мужчины прекратили из-за болезни, однако сейчас – возобновили.

«Суд продлил меру пресечения Александру Павлову в виде содержания под стражей на три месяца – до 25 августа. После его болезни судебное заседание назначено на 25 мая», – рассказали Сибдепо в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

Напомним, Александра Павлова обвиняют в растрате 4 млрд рублей. При этом бывший глава банка не раз жаловался на состояние здоровья.