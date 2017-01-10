Экс-милиционер из Ангарска признался в убийстве 47 женщин

Экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков признался в убийстве 47 женщин. В 2015 году злоумышленника признали виновным в убийстве 22 жительниц города и осудили его пожизненно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Осуждённому Попкову предъявлено обвинение ещё по 47 убийствам. Эта информация следователем по особо важным делам Евгением Карчевским была озвучена на заседании суда (по продлению срока ареста Михаилу Попкову, – прим. Сибдепо)», – сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

При этом источник в правоохранительных органах пояснил агентству, что сам Попков уже дал признательные показания по 59 убийствам.

В 1994-2000 годах из общественных мест Ангарска пропадали женщины в возрасте от 17 до 38 лет. Впоследствии их обезображенные тела со следами сексуального насилия обнаруживали на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов Иркутской области. Сотрудникам полиции удалось задержать Михаила Попкова только 23 июня 2012 года во Владивостоке, куда он поехал за новым автомобилем.