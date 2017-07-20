Экс-начальника кемеровской автоколонны обвиняют в получении коммерческого подкупа

Обвиняемый в течение года требовал деньги от подрядчика за предоставление ему заявок на работу.

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника кемеровской автоколонны. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа на общую сумма 49 тысяч рублей.

«Начальник кемеровской автоколонны — транспортного предприятия, обслуживающего подразделения ОАО «РЖД», выставил условие одному из подрядчиков, согласно которому последний должен отдавать часть вырученных денег от выполненных заявок. Только при таком условии подрядчику будут поступать новые заявки», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

В течение 2016 года подрядчик отдавал часть денег экс-начальнику кемеровской автоколонны, но потом обратился за помощью в правоохранительные органы. В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину, однако следователям удалось собрать достаточно доказательств его вины. В настоящее время уголовное дело вместе с заключительным обвинением направлено в суд для дальнейшего разбирательства по существу.