Экс-солист «Арии» Артур Беркут даст концерт в Кемерове

26 октября в баварском ресторане «Мюнхен» выступит экс-солист группы «Ария» Артур Беркут. Музыкант обещает представить кемеровчанам суровую и брутальную программу, которая будет состоять из лучших хитов рок-группы.

«Сцена нашего ресторана отличается тем, что находится очень близко к гостям, — пояснили представители ресторана «Мюнхен». — Артур Беркут открыт для контакта, поэтому гости смогут сделать с ним селфи, пообщаться и взять автограф. Конечно, многое зависит от его настроения, всё-таки человек творческий, но возможность, безусловно, будет».

Стоит отметить, что программа начнётся в 20:00. Стоимость билета – 500 рублей. Билеты можно приобрести в ресторане «Мюнхен» или на сайте kassy.ru.