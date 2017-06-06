Экс-сотрудника КузГТУ оштрафовали на 2,5 млн рублей за получение трёх взяток
От частной охранной организации злоумышленник получил 750 тысяч рублей.
Бывшему руководителю правового управления КузГТУ вынесли приговор за получение трёх взяток. В сумме злоумышленник получил 750 тысяч рублей от частной охранной организации.
Установлено, что в августе 2015 года сотрудник вуза предложил представителю ЧОПа передать ему деньги за заключение договоров по охране зданий и территорий КузГТУ как с единственным исполнителем услуг. В итоге он обеспечил право на заключение договора и получил взятку в Кемерове.
То же самое 33-летний мужчина сделал в январе и апреле 2016 года.
«Подсудимый находился под стражей в течение трёх месяцев. На предварительном следствии вину не признавал», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.
В итоге суд оштрафовал экс-сотрудника вуза на 2,5 млн рублей и на шесть лет лишил его права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.