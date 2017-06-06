Экс-сотрудника КузГТУ оштрафовали на 2,5 млн рублей за получение трёх взяток

Бывшему руководителю правового управления КузГТУ вынесли приговор за получение трёх взяток. В сумме злоумышленник получил 750 тысяч рублей от частной охранной организации.

Установлено, что в августе 2015 года сотрудник вуза предложил представителю ЧОПа передать ему деньги за заключение договоров по охране зданий и территорий КузГТУ как с единственным исполнителем услуг. В итоге он обеспечил право на заключение договора и получил взятку в Кемерове.

То же самое 33-летний мужчина сделал в январе и апреле 2016 года.

«Подсудимый находился под стражей в течение трёх месяцев. На предварительном следствии вину не признавал», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

В итоге суд оштрафовал экс-сотрудника вуза на 2,5 млн рублей и на шесть лет лишил его права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях.