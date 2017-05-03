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Экс-заместитель руководителя инспекции труда Кузбасса предстанет перед судом за взятку

Экс-заместитель руководителя инспекции труда Кузбасса предстанет перед судом за взятку

Через знакомого юриста женщина получила 25 тысяч рублей.

Экс-заместителя руководителя инспекции труда Кузбасса будут судить за получение взятки. По версии следствия, в декабре 2016 года в работе строительной организации были выявлены нарушения. Так, рабочие предприятия не были обеспечены положенными техникой безопасности средствами защиты. За это руководство компании могло получить крупный штраф.

«Через знакомого юриста, который представлял интересы компании, инспектор предложила директору фирмы, что за денежное вознаграждение она не будет принимать никаких мер. Данную информацию руководство сообщило сотрудникам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области», – сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета.

При получении 25 тысяч рублей инспектора и взяткодателя-юриста задержали правоохранители. В рамках расследования установлено, что ранее, в сентябре 2016 года, обвиняемая уже получила от этого юриста 20 тысяч рублей. За это она назначила той же строительной фирме минимальную сумму штрафа за несчастный случай с работником.

В отношении взяткодателя также было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассматривается в суде.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: архив Сибдепо.

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