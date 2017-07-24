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Экс-заместителя главы Прокопьевска осудили за получение взятки

Экс-заместителя главы Прокопьевска осудили за получение взятки

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован любой из сторон.

В понедельник, 24 июля, в Прокопьевске суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю главы города по строительству и жилищным вопросам. Мужчину обвиняли в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, в июле 2015 года осужденный, находясь на рабочем месте, предложил двум местным жителям за 300 тысяч рублей (с каждого — прим. Сибдепо) рассмотреть вне очереди заявления о переводе жилых помещений в нежилые. Позднее он потребовал взятку с горожан в размере 400 и 300 тысяч рублей якобы для оказания помощи городу.

«В сентябре 2015 года деньги были переданы подсудимому в служебном кабинете. Подсудимый вину не признал, в судебном заседании пояснил, что взятку не брал, деньги предназначались для помощи городу, на празднование Дня города», — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Городской прокурор просил признать обвиняемого виновным и оштрафовать на 3,5 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на пять лет. Суд частично удовлетворил требование обвинения и назначил наказание в виде штрафа в размере 2,200 млн рублей без дополнительного наказания. Данный приговор вступит в законную силу через 10 дней, если ни одна из сторон его не обжалует.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: архив Сибдепо.

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