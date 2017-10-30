Эксперт выяснили, в какой сфере деятельности кузбасские студенты ищут работу

Сегодня больше половины студентов совмещают учёбу и работу не по специальности.

Эксперты сайта по поиску работы HeadHunter проанализировали резюме начинающих специалистов и выяснили, какую работу чаще всего ищут кузбасские студенты. Оказалось, что больше половины молодых людей совмещают учёбу и работу не по специальности, а 38% начинающих специалистов ищут работу в сфере «Продажи».

22% студентов готовы стать консультантами в любой сфере, а 21% хотят работать в «административном персонале». 14% молодых специалистов ищут работу в сфере IT, а 13% — в банковском деле.

«Многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. – Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день».

По словам руководителя пресс-службы, именно поэтому «Продажи» пользуются наибольшим успехом у учащихся. Там работодатели готовы мириться с гибким графиком сотрудников.