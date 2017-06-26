Эксперты назвали пять самых безопасных кроссоверов в РФ

В рейтинг вошли авто с наилучшими показателями по итогам краш-тестов института безопасности дорожного движения США.

Эксперты составили топ-5 самых безопасных кроссоверов в России. Рейтинг, который подготовили специалисты портала Daily-Motor, основан на показателях, полученных по итогам краш-тестов института безопасности дорожного движения США.

Лидером списка стал Audi Q7. Этот автомобиль получил максимальный индекс безопасности – 10 баллов. Эта машина имеет 3-литровый двигатель мощностью 333 л.с. Также она оснащена системами активной безопасности. Стоимость такого авто начинается в России от 3 млн 750 тысяч рублей.

Вторая позиция досталась BMW X1. Несмотря на то, что автомобиль получил также 10 баллов, он не стал лидером топа из-за того, что не имеет дополнительных систем безопасности в качестве стандартных функций. Цена на такую машину начинается от 1 млн 880 тысяч рублей.

«Бронзу» получил Mercedes-Benz GLE с рейтингом безопасности в 9,7 баллов. При этом стоимость автомобиля начинается от 4 млн 30 тысяч рублей.

Четвёртым стал кроссовер южнойкорейского производителя Hyundai Santa Fe. Он, как и прошлый автомобиль, набрал 9,7 баллов. Его стоимость в России составляет 1 млн 794 тысячи рублей.

Замыкает топ-5 замыкает Mazda CX-5. Машина доступна в Росси по цене от 1 млн 369 тысяч рублей. Издание отмечает, что автомобиль оснащён системой мониторинга пространства в слепых зонах, системой оповещения о приближении автомобиля сбоку, а также системой безопасного торможения.