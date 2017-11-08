Эксперты назвали реальную стоимость нового iPhone X

По их мнению, цена на гаджет не должна превышать 357 долларов (21 000 рублей).

Сотрудники аналитического агентства TechInsights назвали реальный ценник на новый гаджет американской корпорации Apple iPhone X. По их мнению, стоимость смартфона не должна превышать 357 долларов, что в пересчёте на рубли составляет 21 тысячу, сообщает портал MacRumors.

Эксперты оценили гаджет в разобранном виде. Так цена безрамочного дисплея составила 65 долларов. В сравнении с деталью iPhone 8, дисплей нового гаджета действительно дороже – тогда стоимость дисплея прошлой модели эксперты оценили в 29 долларов.

Корпус со стальной рамкой в Купертино оценили в 36 долларов, а внутренние детали яблочного смартфона в 247 долларов. Итоговая себестоимость iPhone X, по мнению аналитиков, составила 357 долларов.

Напомним, 3 ноября 2017 года в нашей стране стартовали продажи нового iPhone X, минимальная стоимость которого начитается с 79 тысяч рублей.