Эксперты назвали самую популярную модель iPhone X в России

3 ноября 2017 года в России стартуют продажи нового гаджета от Apple iPhone X. В связи с этим эксперты назвали самую популярную модель смартфона в нашей стране, сообщает телеканал «360».

Специалисты уверены, что самым популярным гаджетом станет устройство с памятью 256 гигабайт. То есть модель с максимальным объёмом встроенной памяти. Обычно такие смартфоны стоят дороже других моделей с меньшим объёмом памяти.

Известно, что цена на гаджет будет варьироваться от 80 до 93 тысяч рублей. 27 октября в российском Apple Store можно было сделать предзаказ на гаджет. Однако уже через три минуты в магазине купили все телефоны.