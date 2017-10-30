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Эксперты назвали самую популярную модель iPhone X в России

Эксперты назвали самую популярную модель iPhone X в России

Продажи гаджета в нашей стране стартуют в начале ноября.

3 ноября 2017 года в России стартуют продажи нового гаджета от Apple iPhone X. В связи с этим эксперты назвали самую популярную модель смартфона в нашей стране, сообщает телеканал «360».

Специалисты уверены, что самым популярным гаджетом станет устройство с памятью 256 гигабайт. То есть модель с максимальным объёмом встроенной памяти. Обычно такие смартфоны стоят дороже других моделей с меньшим объёмом памяти.

Известно, что цена на гаджет будет варьироваться от 80 до 93 тысяч рублей. 27 октября в российском Apple Store можно было сделать предзаказ на гаджет. Однако уже через три минуты в магазине купили все телефоны.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

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