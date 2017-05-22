Эксперты назвали топ-5 самых доступных хэтчбеков

Автомобильные эксперты составили рейтинг доступных хэтчбеков. Цена на машины, которые попали в список, не превышает $20 тыс., сообщает «АБН».

Самым дорогим в списке стал Fiat 500 Abarth. Его стоимость составляет $19,99 тыс. Среди преимуществ этой модели специалисты назвали стильное оформление в ретро-стиле.

На второй позиции расположился Volkswagen Golf. В среднем, такая машина обойдётся в $19,98 тыс. Это авто оснащено мощным двигателем в 170 л.с.

Третье место занял автомобиль Mazda3 5-Door. Цена на него достигает $19,96 тыс. По мнению экспертов, эта японская машина является самым оптимальным вариантом в соотношении цена/качество.

Также в топ-5 попали Ford Focus SE Hatch ($19,76 тыс.) и Subaru Impreza 5-Door ($19 715).