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Эксперты озвучили причину смерти туриста из Кемерова на перевале Дятлова

Эксперты озвучили причину смерти туриста из Кемерова на перевале Дятлова

В Следкоме пояснили, что мужчина скончался из-за имеющегося заболевания.

Эксперты озвучили причину смерти туриста из Кемерова Сергея Соромотина на перевале Дятлова. «КП-Екатеринбург» со ссылкой на близких мужчины пишет, что он скончался от сердечной недостаточности.

«Мужчина скончался из-за имеющегося заболевания. Более подробные сведения о диагнозе мы не разглашаем – это врачебная тайна», – пояснили Сибдепо в пресс-службе Следкома по Свердловской области.

Дочь Сергея Татьяна отказалась комментировать изданию заключение экспертов.

Ранее Сибдепо сообщал, что сигнал о смерти 58-летнего кемеровчанина поступил правоохранителям 18 сентября. Из-за погодных условий его тело доставили в ближайший город Ивдель только 22 сентября.

Несколько версий гибели кемеровчанина Сергея Соромотина на перевале Дятлова

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: vk.com / Сергей Соромотин.

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