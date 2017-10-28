Эксперты сравнили среднюю зарплату в Кузбассе с другими регионами Сибири

В январе – августе жители Сибирского федерального округа в среднем зарабатывали 32 803 рубля.

По итогам января – августа 2017 года в Кузбассе средняя зарплата составила 31 964 рубля. С таким показателем регион остался на седьмой позиции среди регионов Сибирского федерального округа. По данным Новосибирскстата, кузбассовцы зарабатывали на 839 рублей меньше, чем в среднем жители Сибири.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заплаты зафиксировали в Красноярском крае (39 649 руб.), Томской (37 558 руб.) и Иркутской областях (36 628 руб.). Зато не могли похвастаться своим заработком жители Алтайского края (21 846 руб.) и Республики Алтай (24 801 руб.).

Примечательно, что Новосибирская область обогнала Кузбасс по уровню средней зарплаты всего на 51 рубль.

Ранее Сибдепо сообщал, что в августе 2017 года кузбассовцы в среднем зарабатывали 32 344 руб.