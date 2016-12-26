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Эксперты выяснили, сколько лет кузбассовцам нужно копить на новый авто

Эксперты выяснили, сколько лет кузбассовцам нужно копить на новый автомобиль

В общероссийском рейтинге Кемеровская область заняла 32 позицию.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько лет кузбассовцам нужно копить на новый авто. Специалисты сравнили средние цены на машины и средние зарплаты в каждом российском регионе.

Так, жителю Кемеровской области для покупки автомобиля со средневзвешенной ценой в 1180 тыс. рублей и среднемесячной зарплатой в 29 тыс. рублей нужно будет копить 3,4 года или 41 месяц. С этим показателем Кузбасс занял 32 место среди других регионов России.

Отмечается, что на первом месте находится Ямало-Ненецкий АО (1,4 года), а на последнем, 83 месте, Приморский край (5,7 лет). Среднероссийский показатель составил 3,2 года.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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