Эксперты выяснили, сколько лет кузбассовцам нужно копить на новый автомобиль

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, сколько лет кузбассовцам нужно копить на новый авто. Специалисты сравнили средние цены на машины и средние зарплаты в каждом российском регионе.

Так, жителю Кемеровской области для покупки автомобиля со средневзвешенной ценой в 1180 тыс. рублей и среднемесячной зарплатой в 29 тыс. рублей нужно будет копить 3,4 года или 41 месяц. С этим показателем Кузбасс занял 32 место среди других регионов России.

Отмечается, что на первом месте находится Ямало-Ненецкий АО (1,4 года), а на последнем, 83 месте, Приморский край (5,7 лет). Среднероссийский показатель составил 3,2 года.