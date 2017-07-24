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Эксперты: «закон Яровой» не соответствует регламенту ЕС

Эксперты: «закон Яровой» не соответствует регламенту ЕС

Вступление в силу этого закона грозит российским операторам связи штрафом в 45 млрд рублей.

Институт исследования интернета (ИИИ) сообщил о том, что российский «закон Яровой» не соответствует обновлённым европейским стандартам, которые вступят в силу уже в следующем году. Эксперты заявили, что этот закон может привести к выплате российскими операторами связи штрафа в размере 45 миллиардов рублей, сообщают «Ведомости».

Согласно регламенту ЕС, операторы связи могут хранить данные пользователей из европейских стран только по разрешению спецслужб, но в российском антитеррористическом законе отсутствуют соответствующие нормы, которые ограничивают иди запрещают хранить данные иностранцев. Если в России вступил в силу «закон Яровой», то операторы будут платить штрафы за хранение данных иностранцев, которые живут в России и пользуются местными услугами связи.

Напомним, в начале июля в Госдуме предложили отложить «пакет Яровой» на пять лет. Аргументировалось данное предложение тем, что в законе предусмотрен слишком короткий переходный период на подготовку его реализации.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org

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