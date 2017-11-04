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Энергетики полностью ликвидировали последствия сильного ветра в Кузбассе

Энергетики полностью ликвидировали последствия сильного ветра в Кузбассе

4 ноября в 14:00 подача электроэнергии в регионе была восстановлена.

В субботу, 4 ноября, в 14:00 в Кузбассе энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии. Заместитель губернатора Дмитрий Кудряшов отметил, что оперативно ликвидировать последствия сильного ветра в регионе удалось благодаря своевременному прогнозу синоптиков. Также влияние оказали и оперативные службы, предупредившие кузбассовцев о непогоде. Никто из жителей области не пострадал. Об этом Сибдепо рассказали в областном департаменте ЖКХ.

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Напомним, в регионе 3 ноября ночью «бушевал» сильный ветер, местами до 24-27 м/с. Отключение электроэнергии произошло в Новокузнецке, а также в Новокузнецком, Гурьевском, Беловском, Мариинском, Яшкинском районах. Пик пришёлся на 01:00 – 02:00 ночи, в это время без электричества остались 30 тысяч человек.

Работы по ликвидации последствий сильного ветра находились на жёстком контроле областного штаба по безопасности электроснабжения во главе с замгубернатора Дмитрием Кудряшовым.

Фото последствий сильного ветра в Кузбассе появились в соцсетях

В Кузбассе энергетики устраняют последствия сильного ветра

Текст: Карина Миллер.
Фото: vk.com / Регион-42 Кемерово.

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