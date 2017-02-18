Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Кемерове превышен на 28,3%

В 27 городах страны на этой неделе продолжалась эпидемия гриппа и ОРВИ, в 20 из которых эпидпороги были превышены по населению в целом, а в 7 среди школьников. Рост заболеваемости отмечен в 59 российских городах, за неделю из каждых 100 тысяч населения заболели 888 человек.

С 6 по 12 февраля прирост заболевших наблюдался в Центральном (9,4%), Южном (на 5,9%), Уральском (на 2,4%) и Северо-Западном (0,4%) округах. При этом, по данным Минздрава, НИИ гриппа и НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, в Сибирском федеральном округе эпидпорог превышен на 23,7%, в Центральном — на 17,6%, в Приволжском — на 14,7%, в Северо-Западном — на 6,6%, в Уральском — на 4,3%.