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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Кемерове превышен на 28,3%

В Сибири эпидемия продолжается в пяти из 10 наблюдаемых городов.

В 27 городах страны на этой неделе продолжалась эпидемия гриппа и ОРВИ, в 20 из которых эпидпороги были превышены по населению в целом, а в 7 среди школьников. Рост  заболеваемости отмечен в 59 российских городах, за неделю из каждых 100 тысяч населения заболели 888 человек.

С 6 по 12 февраля прирост заболевших наблюдался в Центральном (9,4%), Южном (на 5,9%), Уральском (на 2,4%) и Северо-Западном (0,4%) округах. При этом, по данным Минздрава, НИИ гриппа и НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского, в Сибирском федеральном округе эпидпорог превышен на 23,7%, в Центральном — на 17,6%, в Приволжском — на 14,7%, в Северо-Западном — на 6,6%, в Уральском — на 4,3%.

«В Сибири эпидемия продолжается в пяти из 10 наблюдаемых городов. Но эпидпороги по населению в целом превышены только в четырёх: в Новосибирске — на 60,0%, Кемерове — на 28,3%, Барнауле — на 22,4% и в Омске — на 18,1%. А вот в Иркутске болеет в основном взрослое население, эпидпорог в этой группе превышен на 19,9%», — сообщает riafan.ru.

Текст: Роман Янченко.
Фото: Google Images.

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